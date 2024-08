Hamas: les propos de Biden sur un accord prochain sont illusoires

Le dirigeant du Hamas, Sami Abou Zahri, a déclaré que les commentaires du président américain Joe Biden sur un probable accord pour un cessez-le-feu à Gaza étaient une "illusion", après une nouvelle initiative de Washington pour parvenir à un accord entre l'occupation sioniste et la résistance palestinienne.

Abou Zahri a affirmé à l'Agence France-Presse que "parler d'un accord pour un cessez-le-feu est une illusion", soulignant que "l'occupation continue de bloquer tous les efforts pour parvenir à un accord... Nous ne sommes pas devant un véritable accord ou des négociations réelles, mais plutôt devant des diktats américains".

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi : "Nous sommes plus proches que jamais" d'un accord pour un cessez-le-feu à Gaza, "mais nous n'y sommes pas encore".

Biden a ajouté aux journalistes à la Maison Blanche : "Je ne veux pas attirer de malchance sur quoi que ce soit... Peut-être que nous aurons quelque chose, mais nous n'y sommes pas encore".

Il a poursuivi : "Nous sommes beaucoup plus proches qu'il y a trois jours. Donc, gardons espoir." Plus tard vendredi, Biden a ajouté : "Aucune partie au Moyen-Orient ne devrait compromettre les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et libérer les otages", selon lui.