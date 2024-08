Le navire "In Ecker" en route pour le Liban

Ce matin, jeudi, le navire "In Ecker" a quitté le port avec une cargaison de 30 000 tonnes de fioul à destination du Liban, conformément à la décision du Président Abdelmadjid Tebboune d'approvisionner le Liban en quantités nécessaires de fioul pour faire fonctionner les centrales électriques et rétablir l'alimentation en électricité dans le pays.

Dans une déclaration à l'Agence de Presse Algérienne, Houcine Belabed, responsable de l'unité portuaire de l'Est (marketing Sonatrach-Skikda), a expliqué que le chargement du fioul à bord du navire "In Ecker", appartenant à la société Hyproc, une filiale de Sonatrach, avait commencé dans la nuit de mardi à mercredi au port pétrolier de Skikda et a duré 18 heures, se terminant vers 15h30 mercredi.

Il a précisé que le chargement avait eu lieu au quai "NB 2" du port pétrolier de Skikda. Après la fin du chargement, il a fallu "attendre quelques heures pour compléter les formalités techniques, commerciales et sécuritaires avant de libérer le navire et de le faire partir vers sa destination".

Cette opération a été prise en charge par les filiales de Sonatrach, en particulier la raffinerie de Skikda, le département du commerce de Sonatrach et la société de gestion et d'exploitation des terminaux pétroliers.