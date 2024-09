Ministère de l'Intérieur : mesures exceptionnelles en prévision des élections

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a établi des mesures spéciales applicables sur l'ensemble du territoire national pendant trois jours en prévision des élections présidentielles.

Le ministère a indiqué dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook ce lundi que, durant la période allant du vendredi 6 septembre 2024 à minuit (00:00), jusqu'au dimanche 8 septembre 2024 à 5 heures du matin (05:00), il a été décidé de reporter tous les événements sportifs et/ou culturels avec une reprogrammation ultérieure, de fermer tous les marchés hebdomadaires sous toutes leurs formes, ainsi que d'interdire la circulation des véhicules de transport de marchandises, tels que gravier, sable, bois et autres matériaux de construction, ainsi que les citernes de carburant et le transport de marchandises par rail.

Le communiqué ajoute que les activités liées à la circulation des véhicules chargés de l'approvisionnement régulier des populations en produits alimentaires, ainsi que les marchés quotidiens en gros, semi-gros et de détail de fruits et légumes, ne sont pas concernées par les mesures mentionnées et se poursuivront normalement et régulièrement pendant cette période.