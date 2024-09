Conseil des ministres : Les importantes décisions

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, lors de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, notamment les conséquences des récentes perturbations météorologiques, ainsi que des présentations concernant la rentrée scolaire, universitaire et sociale.

Dans ce cadre, le président Tebboune a instruit l’Autorité de régulation de la numérisation de soumettre un rapport détaillé, précis et organisé lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, indiquant le taux d'avancement de la connexion des données entre les différents ministères, ainsi que l'état d'avancement du Centre national de données et les délais de livraison.

Le président de la République a insisté sur la nécessité de rétablir rapidement les services essentiels pour les citoyens dans toutes les wilayas touchées par les conséquences des perturbations météorologiques.

Il a, également, ordonné le début d’indemnisation des victimes dans les plus brefs délais et la réhabilitation immédiate des ponts et des lignes ferroviaires, avec un délai maximal d’un mois pour leur réhabilitation.

Le président de la République a aussi demandé la redirection des cours d'eau par des méthodes techniques appropriées pour éviter des dommages similaires à l'avenir.

Concernant le secteur de l’Education Nationale, le président de la République a exprimé sa satisfaction quant aux conditions normales qui ont marqué la rentrée scolaire. Tout en réaffirmant son engagement à promulguer la loi fondamentale relative au secteur de l'éducation avant la fin de l'année.

Le président a souligné l'importance de continuer les efforts pour soutenir les élèves en échec scolaire et leur offrir de nouvelles opportunités d'intégration, afin de réduire le décrochage scolaire.

Il a ordonné une réorganisation du sport scolaire et des programmes d'éducation physique pour favoriser l'émergence d'une élite sportive et créer une saine compétition.

Le président a aussi demandé le lancement du championnat scolaire des sports collectifs à partir de janvier 2025.

Il a, également, suggéré de réfléchir à la création d'une nouvelle organisation concernant les bourses pour les étudiants des grandes écoles d'excellence et les conditions de travail après la formation de leurs diplômés.

Enfin, le président de la République a écouté un rapport sur les secteurs de l'irrigation et du commerce extérieur et a réitéré qu'il ne tolèrera plus de pénuries, quelles qu'en soient les raisons.