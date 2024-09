Communiqué important du ministère de l’Education Nationale

Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mercredi, que les inscriptions aux classes préscolaires pour les enfants nés entre le 1 janvier et le 31 décembre 2019 seront lancées dimanche prochain et se poursuivront jusqu'au 9 octobre.

L'opération se fait uniquement via le système d'information du secteur de l'Education nationale, a tenu à préciser le ministère, ajoutant que les parents sont appelés à s'inscrire aux classes préscolaires sur le lien suivant : https://awlya.education.dz .

Les parents adhérés à l'espace Parents sur le système d'information du secteur de l'éducation nationale doivent remplir le formulaire d'inscription numérique et choisir d'une (1) à cinq (5) écoles primaires parmi les établissements proposés comptant des groupes d'éducation préscolaire, lit-on dans le communiqué.

Le parent ou le tuteur légal doit téléverser des photos ou des copies des documents justifiant le lien de parenté avec l'enfant et le lieu de résidence ou de travail, selon le cas.

Le parent ou le tuteur est appelé à garder le formulaire d'inscription dument rempli sur le système d'information comportant le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Pour les parents non adhérés à l'espace Parents, ils doivent d'abord ouvrir leurs propres comptes via le lien susmentionnés afin qu'ils puissent saisir les informations contenues dans le formulaire d'inscription aux classes préscolaires suivant les mêmes étapes.

Les parents seront informés des résultats d'examen de leurs demandes à travers l'espace qui leur est dédié sur la plateforme du secteur de l'Education nationale. Les listes des admis seront affichées, jeudi le 10 octobre 2024, au niveau des établissements scolaires concernés, a ajouté la même source. Les élèves pourront, ainsi, rejoindre les écoles primaires où ils ont été admis, le 13 octobre 2024.

Par ailleurs, toute inscription en dehors de la plateforme du ministère de l'Education est considérée nulle en non avenue, a conclu le ministère.