Projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits à In Guezzam

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a annoncé, vendredi soir, depuis la wilaya d'In Guezzam, le lancement prochain d'un hôpital d'une capacité de 60 lits dans la wilaya, dans le but de rapprocher les infrastructures de santé des habitants.

Lors de sa visite de contrôle dans cette wilaya du sud, Saihi a confirmé que "les préparatifs pour finaliser les travaux de l'hôpital de 60 lits avancent bien, ce qui permettra aux résidents de la wilaya de bénéficier d'un établissement de santé vital ".

Le ministre a ajouté que "cet établissement sera équipé des dernières technologies médicales de haute qualité, sous la supervision de médecins spécialistes dans diverses spécialités, en plus du renforcement du secteur de la santé avec des ambulances 4x4 dédiées aux zones désertiques ".

L'hôpital de 60 lits à In Guezzam est le deuxième projet dans la wilaya, en parallèle avec l'hôpital de 60 lits à la daïra de Tin Zaouatine, en cours de construction.

Au cours de sa visite, qui a eu lieu jeudi et vendredi dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, le ministre a rappelé que cette visite lui a permis, ainsi qu'à son délégation, de prendre connaissance de la situation sanitaire des personnes atteintes de paludisme et de diphtérie en particulier, ainsi que de la réalité du secteur de la santé dans son ensemble.