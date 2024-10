Liban: rapatriement des ressortissants algériens

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a confirmé, ce vendredi, le début de l'évacuation des ressortissants algériens présents au Liban, précisant que l'opération a entamée suivant un plan mis en place à cet effet. Les ressortissants algériens ont été transférés de l'aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth vers l'aéroport international du Caire à bord de deux vols spécialement mobilisés pour cette opération. La compagnie aérienne Air Algérie assurera ultérieurement leur transport vers l'Algérie.

L'arrivée des ressortissants algériens, au nombre de 306, en Algérie, est prévue vendredi tôt le matin, selon la même source.

Il s'agit de la deuxième opération du genre, après celle réalisée en août 2024, a précisé le communauté.

"L’Etat algérien, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, ne ménagera aucun effort pour se tenir aux côtés de ses enfants à l'étranger dans les moments de joie ou de peine, a ajouté le communiqué, ajoutant que d'autres opérations de rapatriement seront organisées, si besoin est.

"L'Algérie espère sincèrement que la situation en Palestine et au Liban connaîtra prochainement un dénouement positif et que la paix et la stabilité reviendront dans ces régions chères à tous les Algériens", a souligné la même source.