Accident tragique à Naâma

Cinq personnes sont décédées et 25 autres ont été blessées à des degrés divers dans un accident de la route tragique survenu ce mardi dans la wilaya de Naâma, selon un communiqué des services de la protection civile.

L'accident s'est produit vers 15h07 et a impliqué une collision entre un camion avec remorque et un bus de transport de passagers sur la route nationale n°6, dans la commune et daïra de Moghrar.

Les blessés ont été secourus et transférés vers le centre de santé de Moghrar et l'hôpital Mohamed Boudiaf à Aïn Sefra.