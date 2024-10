La présidente de l'Inde visite des sites archéologiques à Tipasa

La présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu a visité, mardi, des sites archéologiques dans la wilaya de Tipasa, dans le cadre de sa visite d'Etat en Algérie.

Au siège de la wilaya, la présidente Droupadi Murmu a écouté un exposé détaillé sur les atouts et potentialités dont recèle cette wilaya, notamment dans les domaines du tourisme et de l'économie, avant de se rendre au Parc archéologique romain au centre-ville, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Au niveau de ce parc archéologique, classé patrimoine mondial par l'UNESCO, l'hôte de l'Algérie a reçu des explications sur les projets de l’Ecole nationale supérieure de conservation et restauration des biens culturels (ENSCRBC), ainsi qu'un exposé détaillé sur ce site historique et touristique, l'un des plus grands sites archéologiques dans le Maghreb arabe.

Ensuite, la présidente de l'Inde et la délégation l'accompagnant ont visité le Mausolée royal de Maurétanie dans la commune de Sidi Rached dans la même wilaya.

A l'issue de cette tournée, Droupadi Murmu s'est rendue au Jardin d'Essai du Hamma, où elle a écouté des explications sur l'histoire de ce jardin et sa biodiversité.