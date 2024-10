"Chery Algérie" obtient l'agrément pour le lancement de son usine

La société algéro-chinoise de fabrication de voitures a annoncé, aujourd'hui, avoir obtenu l’agrèment pour le lancement de son usine de la marque "Chery" en Algérie.

Selon le communiqué de l'entreprise, "l'usine commencera sa production dans les plus brefs délais, ce qui témoigne clairement du sérieux de la marque et de son engagement à respecter ses promesses".

L'entreprise a considéré que ce projet représente "une étape importante vers la réalisation de la vision ambitieuse des autorités publiques pour établir une véritable industrie automobile en Algérie". Elle a ajouté que "le lancement de l'usine Chery en Algérie reflète notre engagement ferme à répondre aux besoins du marché national et à fournir des voitures de haute qualité qui correspondent aux attentes des consommateurs algériens, tout en constituant un progrès qualitatif pour établir des bases solides d'une véritable industrie en Algérie avec notre partenaire chinois à travers cette usine, qui est un investissement direct et significatif dans le projet".

"Chery Algérie" a rassuré ses clients sur sa capacité à satisfaire leurs demandes et à garantir la disponibilité des voitures, soit par quota, soit par son usine en Algérie, dans les meilleurs délais. Elle a également confirmé que cette étape "représente le début d'un allégement et d'une réduction du fardeau pour le consommateur algérien sur le marché, y compris l'augmentation des prix des voitures d'occasion".

"Nous sommes convaincus que cette usine constituera un pilier important dans l'évolution du secteur automobile en Algérie et contribuera à renforcer l'économie nationale en proposant des solutions innovantes et durables qui s'inscrivent dans la vision future de l'Algérie pour créer une véritable industrie automobile et faire de notre pays un pôle continental et régional actif dans ce domaine" a conclu le communiqué.