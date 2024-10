Le Canada annonce réduire le nombre d'immigrants

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé une réduction significative du nombre de nouveaux immigrants autorisés à entrer au Canada, après avoir reconnu l'échec de son gouvernement à établir un équilibre dans les politiques migratoires.

Trudeau a déclaré, selon l'AFP, que "l'immigration est essentielle pour l'avenir du Canada, mais elle doit être contrôlée", soulignant que cette diminution entraînera un "arrêt temporaire de la croissance démographique au cours des deux prochaines années".

Il a précisé que l'objectif pour l'année prochaine sera de 395 000 nouveaux résidents permanents, ce chiffre devant descendre à 380 000 d'ici 2026 et à 365 000 en 2027. Il a ajouté qu’en" ces temps troublés, après la pandémie, nous n'avons pas atteint le bon équilibre entre la satisfaction des besoins en main-d'œuvre et le maintien de la croissance démographique."

Trudeau a également souligné que "l'immigration est nécessaire pour l'avenir du Canada, mais qu'elle doit être contrôlée et durable". Le ministre canadien de l'Immigration, Marc Miller, avait précédemment déclaré que la réduction du nombre d'immigrants aiderait à surmonter la pénurie de logements dans le pays.

Trudeau, qui fait face à des appels de son propre parti à ne pas briguer un quatrième mandat, est de plus en plus critiqué pour ses politiques migratoires et son plan de permettre l'entrée d'environ 500 000 nouveaux résidents permanents chaque année au cours des deux prochaines années, ainsi que pour l'impact négatif de la croissance démographique sur l'accessibilité au logement.