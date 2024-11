Le complexe d'El Hadjar retrouve son nom historique

Le directeur général du Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques (IMETAL), Adel Khemane, a annoncé, jeudi depuis le complexe sidérurgique SIDER d'El Hadjar (Annaba), que le Groupe a été rebaptisé Société Nationale de Sidérurgie (SNS), nom historique de la première entreprise de sidérurgie en Algérie, fondée le 3 septembre 1964 par le défunt président Houari Boumediène.

Dans son discours d'ouverture lors d'une célébration marquant le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution de libération, qui s'est tenue cette année au complexe Sider El Hadjar d'Annaba, en présence de cadres et de responsables locaux, le directeur général actuel du groupe de l'industrie du fer et de l'acier SNS a souligné le rôle de cette industrie dans le renforcement de l'économie nationale. Il a déclaré que "le rétablissement du nom historique de la Société Nationale de Fer et d'Acier, qui a été la fondation de cette industrie en Algérie, s'inscrit dans une nouvelle stratégie du groupe industriel, en application de la vision des hautes autorités du pays pour revitaliser le secteur du fer et de l'acier ".

Il a ajouté, s'adressant aux travailleurs et aux cadres présents, ainsi qu'aux directeurs généraux de ses nouvelles filiales : "L'entreprise vise, à travers cette nouvelle stratégie portant le slogan 'Racines de fer et avenir radieux', à se repositionner sur le marché mondial et local de l'acier, avec le soutien des hautes autorités du pays, tout en revitalisant le secteur et en développant les industries métallurgiques, en mettant l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'établissement d'une stratégie marketing adaptée aux exigences du marché".

Cette nouvelle stratégie est l'occasion de rappeler l'histoire de l'industrie métallurgique en Algérie et de mettre en lumière son évolution au cours des dernières décennies, afin de promouvoir le secteur du fer et de l'acier, a souligné Khamane, ajoutant que "l'établissement de bases solides pour le développement du secteur économique, notamment dans le domaine de l'industrie du fer et de l'acier, nécessite l'élaboration d'une stratégie sérieuse, conforme aux normes les plus récentes, axée sur l'innovation, la transformation technologique et une utilisation optimale de la transformation numérique, afin d'assurer la continuité du rôle actif de toutes les filiales du groupe industriel dans le soutien de l'économie nationale et le renforcement de sa position sur le marché local et international ".

Il a révélé que le groupe, avec toutes ses filiales industrielles dispersées à travers le pays, compte actuellement 28 000 employés, 15 partenaires, 17 filiales et 34 unités de production. Selon la nouvelle stratégie, tous les employés, cadres et partenaires sont tenus de mettre en œuvre le nouveau plan, en suivant les transformations numériques en cours, en modernisant la gouvernance, en renforçant la part du groupe et de ses filiales sur le marché local et en visant à attirer de nouvelles parts.