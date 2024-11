Décès de Mekhloufi : Le président de la République présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce vendredi un message de condoléances à la famille du défunt et à la famille sportive suite au décès de l'ancien joueur de l'équipe du Front de Libération Nationale, Rachid Mekhloufi.

"Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a appris avec une grande tristesse et consternation la nouvelle du décès de la légende du football algérien, le moudjahid Rachid Mekhloufi, ancien joueur de l’équipe du Front de Libération Nationale, entraîneur de l’équipe nationale et ancien président de la Fédération algérienne de football.

En cette douloureuse occasion, il présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la famille du football algérien, implorant Dieu Tout-Puissant de couvrir le défunt de Sa vaste miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste Paradis et d'accorder à ses proches patience et consolation."