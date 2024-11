Attaf s’entretient avec plusieurs de ses homologues à Sotchi en Russie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a tenu des discussions bilatérales à Sotchi, en Russie, avec plusieurs ministres des Affaires étrangères africains, en marge de sa participation à la conférence ministérielle du Forum du partenariat Afrique-Russie.

La rencontre entre le ministre Attaf et son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, a porté sur les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, ainsi que sur les moyens de les renforcer conformément aux orientations des présidents des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux ministres ont également échangé sur les questions au sein de l’Union africaine durant la présidence mauritanienne de l’organisation.

Avec le ministre des Affaires étrangères de l’Éthiopie, Gedion Timotheos, les discussions ont porté sur les préparatifs de la prochaine session du comité de coopération conjointe entre les deux pays et sur la coordination des échéances prévues au niveau de l’Union africaine.

Quant aux entretiens avec le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, ils ont été centrés sur les préparatifs pour les échéances bilatérales, afin de renforcer les relations algéro-rwandaises.

Les échanges avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marie Karambiri Traoré, ont permis d’aborder la situation dans la région partagée par les deux pays et de discuter des perspectives de coopération.

Enfin, Attaf a exploré avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Ajadi Bakary, les moyens de renforcer la coopération bilatérale, en particulier sur le plan diplomatique, ainsi que la situation dans la région sahélo-saharienne.