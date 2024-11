Le classement de l'armée algérienne en 2024

Les dépenses militaires de sept armées arabes et islamiques sont estimées à 184 milliards de dollars, selon les statistiques de Global Firepower pour l'année 2024. Ces sept pays sont : la Turquie, le Pakistan, l'Indonésie, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite et l'Algérie.

Le classement mondial de ces pays se situe entre les 8e et 15e places, tandis que l'Arabie saoudite et l'Algérie se placent aux 6e et 7e rangs parmi les armées arabes et islamiques, avec un classement mondial de 23e et 26e respectivement.

Selon les statistiques de Global Firepower, les cinq nations arabes et islamiques possédant les capacités militaires les plus importantes sont :

- Turquie : 1ère dans le monde arabe et islamique, et 8e mondialement.

- Pakistan : 2e dans le monde arabe et islamique, et 9e mondialement.

- Indonésie : 3e dans le monde arabe et islamique, et 13e mondialement.

- Iran : 4e dans le monde arabe et islamique, et 14e mondialement.

- Égypte : 5e dans le monde arabe et islamique, et 15e mondialement.

En ajoutant les forces militaires de l'Arabie saoudite et de l'Algérie, qui sont classées respectivement 6e et 7e parmi les armées arabes et islamiques, on constate que l'Arabie saoudite occupe également la 5e place mondiale en termes de dépenses militaires avec plus de 71 milliards de dollars, suivie par la Turquie, 2e dans le monde arabe et islamique et 13e mondialement, avec un budget de défense de 40 milliards de dollars annuels.

Les statistiques de 2024 montrent que quatre pays parmi les sept possédant les armées les plus puissantes dans le monde arabe et islamique ont un budget militaire cumulé de 158,3 milliards de dollars avec l’Arabie saoudite (1ère dans le monde arabe et islamique, et 5e mondialement avec 71,7 milliards de dollars, la Turquie (2e dans le monde arabe et islamique, et 13e mondialement avec 40 milliards de dollars), l’Indonésie (3e dans le monde arabe et islamique, et 17e mondialement avec 25 milliards de dollars), l’Algérie (4e dans le monde arabe et islamique, et 22e mondialement avec 21,6 milliards de dollars).

Les trois autres pays, l'Iran, l'Égypte et le Pakistan, qui figurent parmi les sept armées arabes et islamiques les plus puissantes, consacrent les montants suivants à leurs armées l’Iran (9,9 milliards de dollars, classé 33e mondialement), l’Égypte (9,4 milliards de dollars, classée 35e mondialement), le Pakistan (6,3 milliards de dollars, classé 47e mondialement).

Les statistiques de Global Firepower montrent également que certains pays investissent des sommes importantes dans leurs armées sans être parmi les sept armées arabes et islamiques les plus puissantes. Cela inclut les Émirats arabes unis (15,5 milliards de dollars, classés 24e mondialement), le Qatar (14 milliards de dollars, classé 26e mondialement), le Maroc (12 milliards de dollars, classé 29e mondialement), le Koweït (9,5 milliards de dollars, classé 34e mondialement), le Sultanat d'Oman (7,8 milliards de dollars, classé 40e mondialement), le Kazakhstan (7,5 milliards de dollars, classé 42e mondialement).