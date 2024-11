Le Liban rejette une proposition américaine

Selon des pronostics sionistes rendus public ce vendredi, le Hezbollah et le Liban rejetteront la proposition de cessez-le-feu présentée par les Etats-Unis pour mettre fin aux hostilités entre l'entité occupante et la résistance.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, le Hezbollah et le gouvernement libanais n'accepteront pas « la liberté d'action d'Israël en cas de violation de la proposition ».

« Il faudra peut-être encore quelques jours de débats et de négociations avant que les Libanais ne donnent leur accord », a ajouté le journal.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le ministre sioniste de l'énergie et membre du cabinet Eli Cohen a déclaré qu'« Israël n'a jamais été aussi proche, depuis le début de la guerre, d'un accord sur les hostilités avec le Hezbollah ».

Il a toutefois ajouté qu'« Israël doit conserver la liberté de mener des opérations à l'intérieur du Liban en cas de violation d'un accord ».

La chaîne de diffusion israélienne Kan a révélé les principales dispositions du projet d'accord proposé par les Etats-Unis :

Israël et le Liban reconnaîtront l'importance de la résolution 1701 de l'ONU.

Ces engagements ne priveront pas Israël et le Liban du droit de se défendre si nécessaire.

À l'exception des forces de l'ONU (UNIFIL), l'armée libanaise sera la seule force armée autorisée sur la ligne (A) au sud du Liban.

Conformément à la résolution 1701, pour empêcher le réarmement et la reconstruction des groupes armés non étatiques au Liban, toute vente d'armes au Liban ou toute production d'armement sur son sol devra être supervisée par le gouvernement libanais.

Le gouvernement libanais sera autorisé à donner les moyens nécessaires à ses forces de sécurité pour appliquer cette décision.

Un contrôle sera mis en place pour surveiller l'entrée d'armes à travers les frontières du Liban.

Les installations non reconnues par le gouvernement, produisant des armes, devront être démantelées.

Toute infrastructure militaire non conforme aux obligations de l'accord, située sous la ligne (A), devra être démantelée.

Israël devra retirer ses forces du sud du Liban dans un délai de 7 jours, les remplaçant par l'armée libanaise.

Le retrait sera supervisé par les États-Unis et un autre pays.

À une date précise qui sera déterminée, l'armée libanaise devra déployer ses forces le long de la frontière et des points de passage.

Dans les 60 jours suivant la signature de l'accord, le Liban devra désarmer toute organisation militaire non officielle dans le sud.