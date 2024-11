Zelensky hisse le drapeau blanc

Lors d'une interview diffusée ce samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a esquissé une issue à la guerre avec la Russie, l’année prochaine. Il entend terminer ce conflit par la voie diplomatique, plutôt qu'armée.

Volodymyr Zelensky a par ailleurs évoqué une situation "vraiment compliquée" sur le front est, où l'armée russe progresse rapidement face à des troupes ukrainiennes moins nombreuses et moins bien armées, estimant que son homologue russe Vladimir Poutine ne veut lui "pas du tout la paix".

Interrogé sur les conditions nécessaires à l'ouverture de négociations, le dirigeant a estimé que cela ne serait possible que si "l'Ukraine n'est pas seule avec la Russie" et si elle est "forte", dans un appel du pied à ses partenaires occidentaux.

"Si nous ne parlons qu'avec Poutine, qu'avec un meurtrier, et que nous nous trouvons dans les conditions actuelles, non renforcées par certains éléments importants, je pense que l'Ukraine part perdante pour ces négociations", a dit Volodymyr Zelensky.

Selon lui, cela ne mènerait pas à "une fin juste" pour la guerre, déclenchée par l'invasion russe de février 2022.

Kiev craint de perdre le soutien des États-Unis, essentiel pour son armée en difficulté sur le front, après la victoire du républicain Donald Trump à la présidentielle. Ce dernier a souvent critiqué l'aide apportée par son pays et a assuré pouvoir résoudre le conflit en "24 heures" sans jamais détailler sa méthode.

Volodymyr Zelensky redoute d'être contraint à des négociations défavorables à l'Ukraine.

Vendredi, Kiev s'était agacé d'une conversation téléphonique entre le chancelier allemand Olaf Scholz et Vladimir Poutine, le premier entretien depuis près de deux ans entre les deux dirigeants. Parler à Vladimir Poutine "ouvre la boîte de Pandore", avait fustigé le président ukrainien.