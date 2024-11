Décès de l’ancien international Hamid Merakchi

Hamid Merakchi, ancien joueur international, est décédé ce samedi à Marseille, en France, à l'âge de 48 ans.

Né en 1976 à Ain Témouchent, il a commencé sa carrière avec l'équipe locale des jeunes, avant de découvrir son talent avec l’ES Mostaganem lors de la saison 1997-1998, où il a été sacré meilleur buteur du championnat pour cette saison, ce qui l'a conduit à une expérience professionnelle en Turquie avec Gençlerbirliği SK, où il a inscrit plusieurs buts, dont le plus célèbre était contre le gardien brésilien de Galatasaray Cláudio Taffarel.

Il a ensuite joué pour le Mouloudia d'Alger et le Widad Athletic Tlemcen, avec lequel il a remporté la Coupe d'Algérie en 2002 ainsi que le MC Oran et l'USM El Harrach.

Il s'est installé en France avec sa femme émigrée, mais ces dernières années, ses conditions de vie ont été très difficiles, puisqu'il a vécu une vie de sans-abri dans les rues de Marseille et a fait plus d'une fois de la prison.

Il a joué pour l'équipe nationale entre 1998 et 1999. Son nom restera gravé dans la mémoire pour ses buts décisifs contre le Libéria et l'Ouganda lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2000.