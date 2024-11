Zelensky a franchi les lignes rouges

La Russie a affirmé mardi que l'Ukraine avait tiré dans la nuit des missiles américains de longue portée sur son territoire, une attaque sans précédent depuis le début de la guerre il y a mille jours, et Moscou a de nouveau menacé d'utiliser l'arme nucléaire en réponse.

Un responsable ukrainien a confirmé à l'AFP que l'Ukraine avait visé la Russie avec des missiles américains Atacams.

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé que les frappes ukrainiennes sur la Russie avec des missiles à longue portée constituaient une « nouvelle étape » dans le conflit, promettant une réponse « appropriée ».

Lavrov a accusé l'Ukraine et l'Occident de chercher l'escalade, soulignant que l'Ukraine n'aurait pas tiré de missiles à longue portée sur la Russie sans l'aide des Américains. Le ministre russe des affaires étrangères a exhorté l'Occident à prendre connaissance de la nouvelle doctrine russe sur l'utilisation des armes nucléaires « dans son intégralité ».

Les positions de la Russie sont intervenues après que l'administration américaine sortante, dirigée par Joe Biden, a autorisé l'Ukraine à lancer des missiles à longue portée de type « Atacam » qu'elle lui a remis en profondeur sur le territoire russe, ce qui constitue une ligne rouge pour Moscou.

« À 3 h 25, l'ennemi a tiré six missiles balistiques sur une position dans la région de Briansk », a déclaré le ministère russe de la défense dans un communiqué repris par les médias d'État.

« Selon les données confirmées, des missiles tactiques Atacmus de fabrication américaine ont été utilisés.

Ses défenses aériennes ont abattu cinq missiles, tandis que des éclats d'un sixième missile sont tombés sur une « installation militaire » non précisée, provoquant un incendie limité, a indiqué le ministère russe dans son communiqué. « Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts.

Depuis des mois, l'Ukraine demande à Washington de l'autoriser à utiliser les Atacam à plus longue portée pour frapper la Russie en profondeur.

Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi un décret officialisant sa nouvelle doctrine nucléaire, qui élargit le champ de recours aux armes nucléaires pour inclure leur utilisation en réponse à une attaque aérienne « massive » d'un État non doté d'armes nucléaires soutenu par une puissance nucléaire, ce qui constitue une référence claire à l'Ukraine et aux États-Unis.

« Il était nécessaire d'adapter nos fondements à la situation actuelle », a déclaré mardi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, face à ce que Poutine considère comme des “menaces” de l'Occident à l'encontre de la sécurité de la Russie.

En septembre, le président russe Vladimir Poutine a averti qu'une telle approbation occidentale signifierait « l'implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre en Ukraine ».

Peskov a souligné que la Russie gagnerait en Ukraine et que « l'opération militaire se poursuivra jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints ».

Près de trois ans après le début d'une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, l'Ukraine traverse des moments cruciaux alors que son armée accumule les pertes sur le champ de bataille et ne garantit plus le maintien du soutien américain avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier.

Depuis près d'un an, la Russie ne cesse de progresser sur le front face aux forces ukrainiennes, en infériorité numérique et dépassées par les armes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné mardi, alors que le millième jour du conflit s'écoulait, que 2025 déciderait qui, de Moscou ou de Kiev, gagnerait cette guerre.

« Lors des étapes décisives auxquelles nous assisterons l'année prochaine, nous ne devons permettre à personne dans le monde de remettre en question la fermeté de notre État tout entier », a déclaré Zelensky devant le parlement ukrainien. « Cette étape déterminera qui sera le vainqueur.

Zelensky a également laissé entendre que l'Ukraine pourrait avoir besoin d'une ère post-Poutine pour restaurer son intégrité territoriale, reconnaissant pour la première fois que son pays pourrait « peut-être » devoir accepter une période de perte territoriale.