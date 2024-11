Retards de livraison: "Geely Algérie" apporte des précisions

La société "Geely Algérie" a publié, ce dimanche, un communiqué de clarification concernant le retard dans la livraison des véhicules aux clients.

Le communiqué explique que la raison de ce retard est due à « des procédures administratives en cours de traitement auprès des autorités compétentes ». La société a également assuré qu’elle « travaille en continu et en coordination avec ces autorités pour accélérer ces procédures et garantir l’arrivée des véhicules en Algérie dans les plus brefs délais ».

La société a précisé que tous les véhicules, y compris la voiture "Start", font partie de la quota d’importation de 2023.

Elle a enfin invité ses clients à « suivre ses comptes officiels afin d'éviter la diffusion de rumeurs non vérifiées provenant d’autres sources ».