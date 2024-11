Ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet : Le premier tronçon livré en 2025

La directrice générale adjointe au développement des projets régionaux pour l'Afrique du Nord de la société chinoise CRCC, Ana Chen, a confirmé que le tronçon de 135 km reliant Tindouf à la mine de Gara Djebilet sera achevé en 2025.

Lors de la 20e édition du Salon international des travaux publics, elle a indiqué que les travaux sur cette section, faisant partie des 575 km du projet, progressent rapidement. « La société travaille sur plusieurs fronts simultanément pour respecter les délais contractuels, car cette ligne est stratégique pour l'Algérie », a-t-elle déclaré.

Chen a précisé que les travaux de terrassement seront achevés d’ici le début de l’année prochaine, tandis que les infrastructures techniques seront finalisées d’ici mars 2025.

Pour accélérer les travaux, une unité de production de traverses en béton, capable de produire 3000 traverses par jour, a été mise en place. Une capacité de production de ballast de 40 000 tonnes par jour est déjà opérationnelle, et atteindra 100 000 tonnes/jour en décembre grâce à une nouvelle ligne.

La société mobilise plus de 1600 engins lourds pour le terrassement, le soudage et la pose des rails, avec des technologies avancées. Plus de 3500 employés et ouvriers algériens participent au projet.

Le second tronçon des 575 km, de 440 km, avance également bien grâce à la collaboration avec Cosider, selon Chen.

La première partie du projet, sur 200 km entre Béchar et la limite de la wilaya de Béni Abbès, est réalisée par un groupement d’entreprises publiques. Le deuxième segment, de 175 km entre Oum El Assel et Tindouf, est également confié à un autre groupement public.

Le troisième segment de 575 km, dirigé par CRCC, est divisé en deux : 440 km entre le km 200 et Oum El Assel, et 135 km entre Tindouf et Gara Djebilet.

Selon Abdelkader Mazar, directeur chargé de la communication à l’ANESRIF, le projet global de 950 km sera livré avant la date contractuelle de mars 2026.