Pratiques barbares de l'occupation contre les prisonniers palestiniens

Plus de 2000 prisonniers palestiniens, en provenance de la bande de Gaza, se trouvent dans les prisons de l'occupation sioniste depuis le début de l'agression le 7 octobre 2023. Pendant ce temps, la guerre d'extermination continue, faisant plus de 149 000 martyrs et blessés, principalement des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus, selon un bilan provisoire. Cette guerre a causé des destructions massives et une famine qui a tué des dizaines d'enfants et de personnes âgées, dans l'une des pires atrocités de l'histoire de l'humanité.

Selon ce qu'a révélé le "Centre palestinien d'études des prisonniers", hier soir, "les crimes de l'occupation dans la bande de Gaza ne se sont pas limités au nettoyage ethnique et à l'exécution systématique de dizaines de milliers de Palestiniens, ainsi qu'à la destruction de toute forme de vie dans la bande de Gaza. L'occupation a également commis des arrestations massives de milliers de personnes et des exécutions extrajudiciaires de centaines d'entre eux de manière froide et préméditée."

Le centre des droits humains a ajouté que "l'un de ces incidents s'est produit récemment dans le nord de Gaza, où trois prisonniers ont été exécutés après avoir été trompés en leur faisant croire qu'ils allaient être libérés après des semaines d'arrestation et d'interrogatoire dans la région de la Soudania, au nord-ouest de Gaza. Lorsqu'ils ont marché quelques mètres vers l'ouest pour chercher un endroit sûr, ils ont été abattus dans un crime d'exécution manifeste ".

Le centre a précisé que "le nombre des arrestations a dépassé 8000 cas provenant de toutes les villes et localités de la bande de Gaza, du nord au sud, après des incursions dans les maisons et des attaques des centres d'hébergement dans les écoles et les hôpitaux. La dernière arrestation a concerné environ 1000 personnes, lors de la nouvelle offensive sur le nord de Gaza, en particulier la ville de Jabaliya".

Le centre des droits humains a également mentionné que "l'occupation a libéré la majorité des détenus après les avoir interrogés dans des conditions difficiles et meurtrières, ce qui a conduit à la mort de certains d'entre eux en raison de la torture intense, interdite au niveau international, après avoir passé des périodes variant de trois mois à un an. Cependant, 2000 d'entre eux sont toujours enfermés dans les prisons de l'occupation sionistes".

Selon les témoignages de prisonniers de Gaza récemment libérés, ils ont "été soumis à des tortures cruelles qui ont affecté leur dignité et leur humanité. Ils ont été menottés et les yeux bandés pendant de longues périodes, parfois plus d'une semaine sans interruption, frappés sur tout leur corps, privés de leurs besoins physiologiques, et contraints de se soulager dans leurs vêtements. Les marques des chaînes sur leurs corps ont entraîné des gonflements de leurs membres ".

Le centre a ajouté que "l'occupation continue de commettre la pratique de la disparition forcée des prisonniers de Gaza, et leur interdit toute forme de visite, sauf pour quelques-uns dont les avocats ont pu leur rendre visite dans les prisons de Negev et Ofer. Cela leur permet de commettre toutes sortes de crimes à leur encontre, loin des institutions de droits humains internationales, leur donnant ainsi toute la liberté pour exercer la torture et le meurtre sans aucune entrave ".

Martyre de deux prisonniers dans des circonstances mystérieuses

Dimanche matin, les institutions des prisonniers en Palestine ont annoncé la mort de deux prisonniers de la bande de Gaza dans les prisons de l'occupation israélienne. Le Bureau des affaires des prisonniers et des libérés, le Club des prisonniers palestiniens et l'Organisation "Al-Dameer" pour les droits des prisonniers et les droits de l'homme ont déclaré dans un communiqué commun qu'ils avaient été informés de la mort du prisonnier Mohammed Abdel Rahman Houichel Idriss (35 ans), avant-hier, dans la prison d'Ofer. Ils ont également appris la mort du prisonnier Moaz Khaled Mohamed Rayan (31 ans), après avoir contacté l'armée d'occupation pour enquêter sur son sort, et la réponse a révélé qu'il était décédé le 2 novembre dernier, sans détails sur les circonstances de sa mort.

Le communiqué a expliqué que le prisonnier Mohammed Idriss, selon sa famille, ne souffrait d'aucun problème de santé avant sa disparition le 25 août 2024. Quant au prisonnier Rayan, il souffrait de paralysie complète avant son arrestation le 21 octobre dernier.