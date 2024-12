Le président Tebboune reçoit le secrétaire exécutif de l’OTICE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi à Alger, le Secrétaire exécutif de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Robert Floyd, et la délégation l'accompagnant.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, et du Secrétaire général de la Présidence de la République, Abdallah Moundji.