Interrogations sur la la chute rapide d'Assad

En l'espace de 11 jours, les groupes armés en Syrie ont réussi ce qu'ils n'ont pas pu accomplir en 13 ans, à savoir renverser le régime des Assad. Depuis le début des événements à Deraa et la militarisation de la révolution syrienne, suivis de l'explosion des tensions et des interventions internationales, où chaque pays soutenait une partie du conflit syrien, plusieurs questions se posent. Quelle est donc la "recette magique" qui a permis à ceux derrière l'opération "Repousser l'agression" de faire tomber le régime Assad avec une telle facilité ? Mais la vraie question concerne l'avenir de la Syrie et la capacité des Syriens à réussir là où d'autres expériences similaires ont échoué.

De nombreuses zones d'ombre entourent la scène syrienne durant les deux semaines précédant la chute du régime Assad, notamment en ce qui concerne le timing et les circonstances ayant facilité l'avancée des groupes armés vers Damas et l'effondrement de l'armée syrienne de cette manière. Quelles que soient la force et l'armement des factions armées, il semble improbable qu'elles aient pu avancer vers Damas tout en prenant au passage des villes comme Alep, Hama et d'autres zones lourdement fortifiées.

La puissance de l'opposition armée, même entraînée et équipée pendant un an, comme l'a affirmé le chef de l'opération "Repousser l'agression", Abu Mohammad al-Joulani, ne peut expliquer seule cet accomplissement en une semaine, alors qu’elle avait échoué à le faire pendant près de 15 ans. Cela indique des fractures au sein de l'armée syrienne et des accords internationaux. La chute de Homs aux mains de l'opposition a eu un impact psychologique majeur sur le reste des forces syriennes, entraînant un effondrement rapide rappelant la bataille de l'aéroport de Bagdad lors de l'invasion de l'Irak.

De plus, l'effondrement de l'armée syrienne a empêché les forces russes et les milices iraniennes d'agir seules sur le champ de bataille. Cependant, cela n'explique pas pourquoi la Russie aurait soudainement retiré son soutien au régime syrien. Une hypothèse pourrait être que Moscou ait obtenu des garanties des acteurs soutenant l'attaque "Repousser l'agression", notamment la Turquie. Ces garanties incluraient-elles la préservation de la présence russe en Syrie, notamment à Tartous, son accès stratégique à la Méditerranée ? Les États-Unis permettraient-ils à la Russie de maintenir cette présence stratégique après la chute du régime d’Assad, dans un contexte de rivalité exacerbée, notamment en Ukraine et au Sahel ? Cela semble peu probable.

Quant à l'Iran, il est difficile d'imaginer qu'elle ait abandonné Assad de cette manière, sachant que son départ réduit son influence dans la région et lui fait perdre des leviers importants face aux États-Unis et à l’entité sioniste. La chute du régime Assad aurait des conséquences désastreuses pour l’Iran, déjà fragilisée, comme en témoigne l'assassinat du haut responsable du Hamas, Ismaïl Haniyeh.

Des questions se posent également sur le timing de cette offensive, qui intervient juste après la fin de la guerre au Liban et l'échec de l’entité à atteindre ses objectifs annoncés, que ce soit au Liban ou à Gaza. L’entité a profité de ce conflit pour cibler des sites stratégiques en Syrie, affaiblissant son armée. Ce qui n’a pas pu être accompli au Liban et à Gaza semble avoir été rattrapé par la chute du régime Assad, qui était un lien clé entre l'Iran, le Hezbollah et les factions de résistance au Liban et en Palestine.

Aujourd'hui, le régime syrien paie le prix d’avoir mis tous ses œufs dans les paniers russe et iranien. Au lieu de se reposer sur des puissances extérieures, comme l'ont également fait les groupes armés de l'opposition, il aurait pu saisir les opportunités et le temps disponibles pour engager un dialogue réel avec l'opposition syrienne authentique, ouvrir la voie à la construction d’un État démocratique et permettre l’alternance au pouvoir. Finalement, l'oxygène fourni par Téhéran et Moscou est arrivé trop tard, et Assad et ses alliés ont perdu toute la Syrie, sortant par la petite porte.