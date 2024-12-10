النقل بالسكك: جديد الخط الرابط بين العاصمة وتمنراست

انتهت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف" من إعداد الدراسات الخاصة بإنجاز 1048 كلم، ضمن خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست، الذي توليه الدولة "الأولوية القصوى"، حسب ما كشف عنه المدير المكلف بالإعلام بوكالة "أنسريف"، عبد القادر مزار، لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح مزار أن "هذه الدراسات تتعلق بالشطر الرابط بين الشفة وبوغزول، على مسافة 153 كلم، والأغواط - غرداية على مسافة 265، وكذا غرداية - المنيعة على مسافة 230 كلم، بالإضافة إلى الشطر الرابط بين المنيعة وعين صالح على مسافة 400 كلم".

ولا تزال دراسات المقطع الرابط بين عين صالح وتمنراست على امتداد 650 كلم جارية، حسب نفس المسؤول، الذي أشار إلى برمجة الدراسة الخاصة بإنجاز 400 كلم، والتي تتعلق بالمقطع الذي يربط تمنراست بعين ڤزام والحدود الجزائرية النيجرية.

وتأتي هذه الخطوات، بعد أن وضعت "أنسريف" حيز الاستغلال المقطع الرابط بين بوغزول (المدية) - الجلفة - الأغواط، على مسافة 250 كلم وبسرعة قطارات تصل إلى 220 كلم/سا، والذي أشرف على تدشينه السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر 2023.

وتعمل "أنسريف''، حسب مزار، على "تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تنفيذ مخطط التحديث بالربط

وإنشاء شبكة السكك الحديدية، وذلك عبر مشاريع لإيصال خطوط السكة الحديدية إلى أقصى الجنوب، لاسيما الخط العابر للصحراء الذي يربط الجزائر العاصمة بالحدود الجزائرية النيجرية".

وأضاف عبد القادر مزار أن خط الجزائر العاصمة - تمنراست يكتسي "أهمية بالغة ضمن حافظة المشاريع التي تشرف على إنجازها وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لاسيما وأن هذا الخط يمر انطلاقا من الجزائر العاصمة عبر ولايات البليدة، المدية، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، عين صالح وتمنراست، وصولا إلى عين ڤزام والحدود الجزائرية النيجرية على مسافة 2406 كلم.