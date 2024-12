Chanegriha préside l'ouverture d'un colloque sur la glorieuse Révolution de libération nationale

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé mardi à Alger, l'ouverture des travaux du colloque historique intitulé "70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale: entre les défis de la victoire ...et le prix de la liberté", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP a présidé aujourd'hui, mardi 10 décembre 2024, au niveau du Cercle national de l'ANP, à Beni-Messous, l'ouverture des travaux d'un colloque historique intitulé +70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale : entre les défis de la victoire...et le prix de la liberté+, organisé par la Direction de l'information et de la communication de l'Etat-major de l'ANP", précise la même source.

La cérémonie d'ouverture des travaux du colloque, qui ont été suivis par les cadres de l'ANP à travers les six Régions militaires via le système de visioconférence, a connu la participation du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre, du président de la Cour constitutionnelle, du Directeur de cabinet de la Présidence de la République, de membres du Gouvernement, de conseillers auprès du Président de la République, du Général d'Armée Commandant de la Garde républicaine, du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, du Commandant de la 1ère Région militaire, des chefs de départements, des directeurs et chefs de services centraux du MDN et de l'Etat-major de l'ANP, de moudjahidine, de personnalités nationales et d'universitaires et de directeurs des médias nationaux.

Ce colloque a été entamé par une allocution du Général d'Armée, dans laquelle il a souligné que "la Révolution du 1er novembre 1954, était une révolution pour la justice contre l'injustice et la tyrannie et un triomphe pour la dignité humaine".

"L'organisation de ce colloque historique intervient au moment où notre pays célèbre encore le 70ème anniversaire du déclenchement de notre glorieuse Révolution de libération, une révolution unique en son genre, qui était annonciatrice d'une nouvelle ère pour l'Algérie, une révolution humaine, de par ses dimensions, noble de par ses valeurs et principes, une révolution qui a inspiré des peuples soumis au joug colonial, une révolution qui s'est déclenchée pour la justice contre l'injustice et la tyrannie, et qui était un triomphe de la dignité humaine", a-t-il indiqué.

"De nouveau, nous félicitons notre grand peuple et tous les peuples auxquels la Révolution de novembre a servi de phare et a tracé la voie vers la liberté et l'indépendance", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a évoqué, à cette occasion, les festivités commémoratives du 70ème anniversaire de la glorieuse Révolution de novembre, "qui se voulaient être à la hauteur de cette révolution unique en son genre".

"Nous avons tenu à ce que notre célébration du 70ème anniversaire de la glorieuse Révolution de novembre soit à la dimension de la grandeur de la date éternelle du 1er novembre, grâce à laquelle notre pays a recouvré sa souveraineté en consentant le prix fort de plus de 5 millions de martyrs, depuis les Résistances populaires, en passant par les Massacres du 8 mai 1945, jusqu'à la glorieuse Révolution de libération. Ces martyrs ont irrigué de leur sang pur chaque parcelle de notre terre bénie", a-t-il souligné.

"Nous avons tenu à ce que la commémoration du 70ème anniversaire de novembre soit exceptionnelle par l'organisation d'un défilé militaire, à la fois terrestre, aérien et naval, présenté par les successeurs des martyrs et des moudjahidine, que sont les enfants et arrières petits enfants de l'ANP, digne héritière de l'ALN, imbus des valeurs et des principes du glorieux novembre, tels le sacrifice et le dévouement pour la patrie et pour son drapeau", a rappelé le Général d'Armée.

A travers cette occasion, "nous avons également tenu à faire connaitre à notre peuple les niveaux atteints par ses Forces armées, qui restent le bouclier protecteur du pays, à la faveur de l'attention accordée par Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a toujours veillé à la construction de nos potentiels militaires, de manière à ce qu'ils soient entièrement prêts à défendre notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale, en toutes circonstances et quels que soient les sacrifices à consentir", a-t-il ajouté.

Au terme de son allocution, le Général d'Armée Chanegriha a annoncé l'ouverture officielle des travaux du séminaire.

Ce colloque a été ponctué par la projection d'un film documentaire intitulé "1er Novembre 1954.. Révolution du défi et de la victoire", produit par la Direction de l'information et de la communication, suivi de quatre conférences, animées par des professeurs d'universités spécialisés en histoire, intitulées respectivement "La politique et les positions de l'Etat algérien.. Attachement immuable au référentiel de novembre", "Arracher la liberté et remporter la victoire, le lourd tribut", "La cohésion et l'unité du peuple algérien durant la révolution de libération.. leçons et enseignements", ainsi que l'intervention du moudjahid et ancien diplomate Noureddine Djoudi sur "L'échec de la propagande coloniale face aux médias révolutionnaires nationaux".

"Ces conférences ont suscité un grand intérêt et de larges débats entre les participants, qui reflètent la grande importance que vouent les Algériens à la Révolution du 1er novembre 1954", conclut le communiqué.