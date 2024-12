"الطبخ الجزائري" الأول عربيا وإفريقيا

تصدّر الطبخ الجزائري الترتيب العربي والإفريقي، كأفضل المطابخ على مستوى العالم.

وفي تصنيف جديد لمنصة "تايست أطلس"، نشر أمس الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإن الطبخ الجزائري احتل الترتيب الأول عربيا وإفريقيا، (21) عالميا، متجاوزا كلا من لبنان (26) عالميا، وتونس (30)، جنوب إفريقيا (35) المغرب (38)، إريتيريا (39) مصر (40)، سوريا (42)، فلسطين (46) وإثيوبيا (49) عالميا.

وفي هذا السياق، حل الطبخ اليوناني في صدارة الترتيب، يليه الطبخ في كل من إيطاليا، المكسيك، إسبانيا، البرتغال، تركيا، إندونيسيا، فرنسا، اليابان والصين عاشرا عالميا.



TasteAtlas World Food Awards 2025: https://t.co/TVbd3jZxvC



These are the 100 best cuisines in the world. pic.twitter.com/2AwqgWYFXx