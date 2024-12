Le bilan de l'usine Fiat d’Oran en une année

Le groupe Stellantis a annoncé aujourd'hui que l'usine Fiat de Oran a produit plus de 18 000 véhicules à la fin de l'année en cours, grâce à une stratégie visant à augmenter les capacités de production, notamment par l'ajout d'une équipe supplémentaire. Cette mesure a permis à l'usine de garantir une production continue, avec un rythme de 17 véhicules par heure.

Dans un bilan de ses activités, dont "El Khabar" a obtenu une copie, le groupe souligne que, depuis son ouverture le 11 décembre 2023, l'usine Fiat de Tafraoui a franchi des étapes importantes, montrant l'engagement de Stellantis à transformer l'Algérie en un pôle stratégique de développement en Afrique.

Le bilan indique qu'en seulement un an, l'usine a commencé la production de la Fiat 500, et dès juin 2024, une seconde ligne d'assemblage dédiée à la fabrication de la Fiat Doblo sera mise en service.

Durant cette année, 1 650 nouveaux employés ont rejoint l'usine, bénéficiant de 170 000 heures de formation assurées en partenariat avec l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle de Belkaid à Oran. Par ailleurs, des apprentis de six autres centres de formation dans la région d’Oran suivent des formations pratiques à l'usine Fiat Tafraoui dans divers métiers.

Outre ses employés, Stellantis investit massivement dans la formation des compétences de demain. En partenariat avec l’Institut des sciences et techniques appliquées de l’Université de Technologie d’Oran, le groupe a lancé le premier Master en alternance en Algérie en "Gestion des unités de production".