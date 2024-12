Le président Tebboune adresse un message écrit à son homologue angolais

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu, samedi à Luanda, par le président de la République d'Angola, pays frère, Joao Manuel Gonçalves Lourenço, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, "le ministre d'Etat a remis au président angolais une lettre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont il a transmis les salutations fraternelles et fait part de la volonté de poursuivre leurs efforts communs pour ouvrir des perspectives plus larges aux relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays", précise le communiqué.

La rencontre a permis d'"évoquer les différents aspects et axes des relations privilégiées entre l'Algérie et l'Angola, ainsi que les moyens de leur imprimer une nouvelle dynamique en prévision des échéances bilatérales de haut niveau, conformément à la forte volonté qui anime les dirigeants des deux pays pour le renforcement de leur coopération bilatérale dans divers domaines et la consolidation de la coordination à différents niveaux", selon la même source.

La rencontre a également été l'occasion d'examiner les principaux dossiers et questions à l'agenda de l'Union africaine et de souligner la pleine disponibilité de l'Algérie à apporter toute forme de soutien et d'appui au Président Joao Manuel Gonçalves Lourenço durant son mandat à la présidence tournante de l'organisation continentale à partir du mois de février prochain, conclut le communiqué.