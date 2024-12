Syrie: Al Assad revient sur les circonstances de son départ

La page facebook "Présidence de la République arabe syrienne" a publié aujourd'hui, lundi, un communiqué dans lequel il est mentionné que l'ex-président syrien déchu, Bachar el-Assad, a révélé, dans une déclaration qui lui est attribuée, des détails concernant les dernières heures avant son départ de Damas.

La page de la présidence syrienne a ajouté, dans un commentaire sur ce communiqué, qu'après plusieurs tentatives infructueuses de diffuser cette déclaration par les médias arabes et étrangers, la seule méthode disponible était de la publier sur les plateformes de médias sociaux de l'ex-présidence de la République.

Bachar a déclaré : "Je n'ai pas quitté le pays de manière planifiée, comme cela a été prétendu, et je ne l'ai pas quitté pendant les dernières heures des combats. Je suis resté à Damas, suivant mes responsabilités jusqu'aux premières heures du dimanche 8 décembre ".

Il a ajouté : "Je suis parti, en coordination avec nos amis russes, vers Lattaquié pour suivre les opérations militaires depuis là. À mon arrivée à la base de Hmeimim le matin, il est apparu que les troupes s'étaient retirées de toutes les lignes de combat et que les derniers postes de l'armée étaient tombés.

Avec l'intensification de l'attaque, Moscou a demandé à la direction de la base d'assurer une évacuation immédiate vers la Russie dans la soirée du dimanche 8 décembre, soit le jour suivant la chute de Damas ".

Bachar a également confirmé que "pendant ces événements, la question de l'exil ou de la démission n'a été soulevée ni par moi ni par quiconque ".

Le communiqué se termine en affirmant : "Je n'ai jamais été quelqu'un en quête de postes à titre personnel, mais je me suis considéré comme le porteur d'un projet national soutenu par un peuple qui y croyait. J'ai toujours eu la certitude de la volonté de ce peuple et de sa capacité à préserver son État, à défendre ses institutions et ses choix jusqu'à la dernière heure ".