Un accord de cessez-le-feu semble imminent à Gaza

Le mouvement de résistance islamique "Hamas" a affirmé qu'un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers est possible si l'occupation cesse de poser de nouvelles conditions.

Dans une déclaration à la presse, le "Hamas" a précisé que "dans le cadre des négociations sérieuses et positives en cours à Doha, sous la médiation des frères qataris et égyptiens, il est possible d'aboutir à un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers, si l'occupation cesse de poser de nouvelles conditions."

De son côté, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mardi dans une interview à la chaîne "Fox News" que les responsables américains estiment que les deux parties en conflit à Gaza sont proches d'un accord de cessez-le-feu.

"Nous pensons que nous nous en approchons, il n'y a aucun doute là-dessus, mais nous restons prudents dans notre optimisme… Nous avons déjà été dans une situation similaire sans parvenir à la fin", a précisé Kirby.

Le ministre de la Défense de l’entité, Yoav Gallant, a confirmé que les négociateurs sont "plus proches que jamais d'un accord" concernant la libération des otages à Gaza.

Des responsables sionistes sont arrivés à Doha lundi pour mener des négociations visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à un échange de prisonniers entre l’entité et le Hamas.