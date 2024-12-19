تشكل للجليد وأمطار منتظرة على هذه المناطق

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بخصوص تشكل الجليد خلال صبيحة اليوم الخميس، على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، فيما ينتظر تساقط بعض الأمطار خلال الليل على المدن الداخلية الغربية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه ستكون الأجواء صافية على العموم على المناطق الشمالية للوطن، فيما تتلبد السماء تدريجيا على المناطق الغربية الساحلية منها والداخلية، مع بداية من الظهيرة، مع تساقط بعض الأمطار خلال الليل.

وتتوقع ذات المصالح، لهذا اليوم، مرور سحب عابرة على الصحراء الشرقية، تكون أحيانا كثيفة خلال الصبيحة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى، فسيتم تسجيل ما يتراوح بين 20 إلى 25 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 16 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية.

أما بالجنوب الجزائري، يتوقّع أن يتم تسجيل درجات تتراوح بين 16 إلى 24 درجة مئوية.