بوتين يتحدث عن الأسد

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل ما حدث في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد، مشيرا إلى أن روسيا لم يكن لديها قوات برية في سوريا، بل قواعد عسكرية فقط.

وقال بوتين خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر" والمؤتمر الصحفي الموسع: "لم تكن لدينا قوات برية في سوريا، هكذا بكل بساطة. لدينا قاعدتان هناك، القوات الجوية والبحرية، القوات البرية السورية تتكون من القوات المسلحة السورية نفسها وقوات أخرى كما نعلم جميعًا، ليس هناك أية أسرار في ذلك، هنا نتحدث عما يسمى بالتشكيلات العسكرية الموالية لإيران".

وقال "لقد جئنا إلى سوريا حتى لا يتم إنشاء جيب إرهابي هناك، مشابه لما تم إنشاؤه في بلدان أخرى، على سبيل المثال، في أفغانستان، بشكل عام، حققنا أهدافنا.

وأكد بوتين "اليوم، الوضع ليس سهلا، بالطبع، في الجمهورية العربية السورية، ونأمل حقا أن يتحقق السلام والهدوء هناك، ونحافظ على العلاقات مع كافة الفصائل في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة."

وقال الرئيس الروسي "إن 350 عنصرا من مقاتلي المعارضة دخلوا حلب فيما انسحب 30 ألف جندي من قوات الحكومة والقوات الموالية لإيران دون قتال".

وكشف أن موسكو أجلت 4 آلاف مقاتل موال لإيران من سوريا إلى طهران عبر مطار حميميم بعد سقوط نظام الأسد، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على طلب من إيران.

وبخصوص الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، قال بوتين أنه لم يلتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو، لكنه أعرب عن عزمه التحدث إليه.

للإشارة، فان نظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الماضي بسيطرة الفصائل المسلحة على دمشق، ما دفع بالرئيس السوري بالفرار إلى موسكو، أين منح له اللجوء السياسي رفقة أفراد عائلته.