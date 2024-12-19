تحويل أطنان من اللحوم نحو ولايات الشمال

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، اليوم الخميس، عن ترخيص يسمح بتسويق اللحوم الحمراء المطابقة للمعاير الصحية والتقنية، بناء على دفتر شروط، من ولايات الجنوب إلى الشمال، وذلك بهدف تمكين المتعاملين الاقتصاديين من تموين الولايات الشمالية بالمادة الحيوانية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أنه "خلال سنة 2021، تم تحويل كمية إجمالية من اللحوم قدرت بأكثر من 403 طنا، أكثر من 193 طنا منها من ولاية أدرار، وما يزيد عن 210 طن من ولاية تمنراست"، مضيفا أنه "وفي سنة 2022 تم توجيه أكثر من 3116 طن من اللحوم، منها أكثر من 986 طن من ولاية أدرار، و2130 طن من ولاية تمنراست."

أما في سنة 2023 فقد "تم تحويل أكثر من 11771 طن من اللحوم الحمراء، منها أكثر من 5763 طن من ولاية أدرار وما يزيد عن 6008 طن من ولاية تمنراست"، حسب الوزير.

وإلى غاية شهر نوفمبر من سنة 2024 - يضيف الوزير – "تم تحويل كمية إجمالية من اللحوم تفوق 10287 طن من اللحوم، منها أكثر من 6863 طن من ولاية أدرار، وما يزيد عن 3424 طن من ولاية تمنراست، وكذا توجيه أكثر من 647 طن من الأحشاء والكبد."

وفي سياق متصل، ذكّر الوزير في رده على سؤال يخص نقل المواشي من الجنوب الكبير نحو مناطق الجنوب، بأنه لا يسمح بذلك رغم السماح لها بالرعي في الجنوب الكبير. ويستثنى من قانون المنع – يؤكد الوزير - المواشي التي تخضع للرقابة الصحية والموجهة للذبح لتزويد سكان تمنراست وعين صالح، مضيفا أن قرار المنع جاء لإجراءات قانونية ولحماية صحة السلالة.