رئيس الجمهورية يفتتح معرض الإنتاج الجزائري (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة الـ 32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، التي تعرف مشاركة 600 عارض.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، بمدخل قصر المعارض، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ووالي ولاية الجزائر ومنتخبون محليون ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وحسب ما نقل التلفزيون العمومي، استهل رئيس الجمهورية زيارة المعرض بتفقد جناح وزارة الدفاع الوطني، وتوقف عند مؤسسة الإنجازات الصناعية سريانة واستمع إلى شروحات بجناح مؤسسة البناء والتصليح البحريين للجيش الوطني الشعبي.

وزار رئيس الجمهورية مؤسسة صناعة الطائرات للجيش الوطني الشعبي ووقف عند الشركة الجزائرية للأنسجة الصناعية والتقنية للجيش الوطني الشعبي، كما زار دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع الوطني.

وعند مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية للجيش الوطني الشعبي، أشاد الرئيس تبون بالصناعة العسكرية مؤكدا أنها قاطرة الصناعة الوطنية ودعا إلى ضرورة رفع نسبة الإدماج إلى 50 أو 60 في المائة.

وتفقد رئيس الجمهورية جناح مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، وزار جناح القاعدة المركزية للإمداد.

بعد ذلك، استمع رئيس الجمهورية إلى عرض شامل حول نشاط وعمل مجلس التجديد الاقتصادي قدمه رئيس المجلس.

وزار الرئيس تبون جناح المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كما توقف بجناح مجمع "لابل" واستمع إلى شروحات وتفاصيل حول المشاريع الاستثمارية ومساهمته في استراتيجية التصدير للأسواق الخارجية.

وزار رئيس الجمهورية جناح الشركة الوطنية لصناعة الحديد وقدمت له شروحات شاملة حول نشاطات المؤسسة ومشاريعها واستثماراتها، كما توقف عند جناح " فيات الجزائر ".

وزار الرئيس تبون جناح المؤسسات الناشئة الذي يضم عددا من حاضنات الأعمال لمشاريع ابتكارية ويستمع للشباب أصحاب المشاريع وتوقف عند جناح شركة "إيكام الجزائر" المتخصصة في صناعة فرامل المركبات.

وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، التي تمتد من 19 إلى 28 ديسمبر الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من طرف شركة "الجزائر للمعارض"، فرع "صافكس، " تحت شعار "إنتاجنا، عماد سيادتنا".