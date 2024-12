Industrie militaire : Le président Tebboune appelle à augmenter le taux d'intégration

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué, ce jeudi, le niveau atteint par l'industrie militaire en Algérie.

La télévision publique a rapporté les déclarations du président de la République lors de sa visite du stand du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de son inauguration de la 32e édition de la Foire de la production algérienne au Palais des Expositions. Il a estimé que l'industrie militaire est le moteur de l'industrie nationale.

Selon la même source, le président Tebboune a appelé à la nécessité d'augmenter le taux d'intégration dans l'industrie militaire à 50 ou 60 %.

Au cours de sa visite au stand du ministère de la Défense nationale, le président de la République a inspecté l'Etablissement de réalisations industrielles Seriana et a écouté des explications au stand de l'Entreprise de construction et de réparation navale de l'Armée nationale populaire.

Le président a visité l'Etablissement de construction aéronautique de l'Armée nationale populaire et s'est arrêté à l’Entreprise Algérienne des Textiles industriels et Techniques de l'Armée nationale populaire. Il a également visité la direction des signaux et des systèmes de commandement et de contrôle du ministère de la Défense nationale.

Enfin, le président Tebboune a inspecté le groupe de promotion de l'industrie mécanique de l'Armée nationale populaire et le stand de l'Entreprise de constructions mécaniques de Khenchela, ainsi que le stand de la base centrale d'approvisionnement.