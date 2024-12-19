شرطة الجلفة تطيح بشبكتين إجراميتين

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، خلال الأسبوع الجاري، من الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز كميات معتبرة من الكوكايين والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

العملية الأولى جاءت بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بنشاط شبكة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والأربعينات، تقوم بترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين) بأحد أحياء مدينة الجلفة. وبعد تحقيقات ميدانية دقيقة تحت إشراف النيابة المختصة، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المتورطين، الذين تبين أن لهم سوابق قضائية، مع حجز 22.73 غرام من الكوكايين، و7 قارورات من السوائل المهلوسة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وفي عملية أخرى منفصلة، استغلت الفرقة معلومات تفيد بنشاط إجرامي يتعلق بترويج المؤثرات العقلية يقوم به شخصان في العقد الثالث من العمر، ولهما سوابق قضائية، في أحد أحياء المدينة. وبعد وضع خطة أمنية محكمة، تم توقيف المشتبه فيهما وحجز 2225 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المختصة إقليمياً لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.