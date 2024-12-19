تيارت: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المحلات

فكك عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، شبكة إجرامية تتكون من 19 شخصا، مختصة في السطو على المحلات، آخرها عملية استهدفت محلا لبيع المجوهرات بقلب مدينة تيارت.

وذكر بيان مصالح الأمن أن عملية توقيف المشتبه فيهم، جاءت عقب تقدم مواطن ببلاغ عن تعرض محله لبيع المجوهرات للسرقة، لتتوصل التحقيقات إلى تحديد هوية مرتكبي جريمة السرقة، بما مجموعه 19 شخصا مع بقاء شخصين في حالة فرار، واسترجاع كمية من الذهب وزنها 416.4 غرام ومبلغ مالي، وبعد التحقيق مع الموقوفين قدموا أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت، أين أمر قاضي التحقيق بإيداع 3 متهمين الحبس المؤقت ووضع الباقي تحت إجراءات الرقابة القضائية، عن جناية تكوين جمعية أشرار.