سيدي بلعباس: مداهمة "النقاط السوداء" خلال عملية امنية مشتركة

شهدت مختلف أحياء مدينة سيدي بلعباس والدوائر التابعة لها خلال الـ 24 ساعة الاخيرة عملية أمنية مشتركة لقوات الشرطة والدرك الوطني وهي التي اسفرت حسب ما أشار إليه بيان صادر مساء يوم الخميس عن مصالح خلية الاتصال والاعلام التابعة للمديرية الولائية للأمن الوطني عن تحويل 212 شخصا بغية إخضاعهم الى "دراسة حالة" من ضمنهم عدد لا يستهان به من المبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية.

وكانت العملية قد مكنت أيضا من ضبط مخدرات وأقراص وسوائل مهلوسة إضافة إلى أسلحة بيضاء بحوزة 10 أشخاص ما عجل بتحويل هؤلاء الى مختلف المقرات الأمنية لإخضاعهم الى الإجراءات القانونية، فيما تم التركيز على العملية الواسعة النطاق على النقاط السوداء والأماكن المشبوهة المعروفة بتردد المنحرفين والمسبوقين قضائيا بهدف محاربة الجريمة الحضرية بالتزامن مع استفادة المتمدرسين من العطلة المدرسية الشتوية التي عادة ما تمتاز بالحركية الكثيفة للعائلات بالنظر لتزامنها مع نهاية السنة الميلادية.