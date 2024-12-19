بوداوي يضيع مقابلة كأس فرنسا

يغيب وسط الميدان الهجومي الجزائري، هشام بوداوي، عن مباراة فريقه أولمبي نيس أمام نادي كورت (القسم الثالث) لحساب الدور 32 من كأس فرنسا لكرة القدم المقررة يوم السبت، بسبب العقوبة (تراكم البطاقات الصفراء)، حسبما أورده المدرب، فرانك هايز، اليوم الخميس خلال ندوة صحفية.

وصرح مدرب نادي الجنوب الفرنسي أن "توم لوشي أصيب أمام مونبيلييه (في الفخذ)، فيما يعاني بابلو روزاريو من بعض الآلام في ربلة الساق عقب انتهاء الحصة التدريبية ليوم الأربعاء، أما هشام بوداوي فهو معاقب".

كما ستفتقد تشكيلة نيس لخدمات عدد من مدافعيه: دانتي، يوسف نداييشيميي، محمد عبد المؤمن، علي عبدي وأنطوان ميندي، ووسط الميدان مورغان سانسون، فضلا عن المهاجمين جيريمي بوغا، محمد علي شو، تيريم موفي وفيكتور أوراكبو.

وبهذا فإن أولمبيك نيس سيكون محروما من خدمات 13 لاعبا، حسبما أفاد به المدرب.

وفي البطولة الفرنسية، يحتل نيس المرتبة السادسة مناصفة مع نادي لانس، بمجموع 24 نقطة لكل منهما.

ويقترح الدور الـ32 لكأس فرنسا قمتين ستجمعان سانت ايتيان- أولمبيك مرسيليا نادي لانس- باريس سان جيرمان.