تصريح مبعوث بوتين إلى الجزائر (فيديو)

أدلى نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، بتصريحات عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أكد فيها إجراء محادثات بخصوص الأوضاع في منطقة الساحل.

وقال ممثل الرئيس الروسي في كلمة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها في "الفايسبوك": "التقينا مع سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، نشكره على الوقت الممنوح لنا لتبادل الرؤى فيما بيننا، أرسلت تحيات الرئيس بوتين إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وتابع ذات المتحدث: "سوف نواصل اللقاءات، علاقاتنا على مستوى استراتيجي، لم نناقش فقط العلاقات الثنائية لكن أيضا الأحوال في المنطقة ومنطقة الساحل".

وختم: "تبادلنا الرؤى والنصائح، نحن مستعدون لمواصلة اللقاءات والتعاون فيما بيننا بما في ذلك النقاش السياسي".