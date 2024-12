Bendjama: "les violations contre les femmes et les filles au Soudan sont indescriptibles

L'ambassadeur permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Bendjama, a déclaré jeudi à New York que la situation au Soudan connaît des massacres massifs, des enlèvements et des viols perpétrés par les Forces de soutien rapide, appelant à la responsabilité des auteurs des violations des droits de l'homme au Soudan.

Dans son discours devant le Conseil de sécurité au nom du groupe A3+, concernant la situation au Soudan, Bendjama a insisté sur "la nécessité d'un cessez-le-feu sans conditions préalables", appelant à l'arrêt des interventions étrangères qui facilitent les massacres dans le pays. L'ambassadeur de l'Algérie a expliqué la situation au Soudan en déclarant que « des dizaines de civils innocents ont été tués, et l'infrastructure sanitaire vitale a été détruite. De plus, les récents rapports de massacres, d'enlèvements, de viols et d'attaques contre des civils dans le sud du Kordofan par les Forces de soutien rapide nous laissent dans un état de choc ». Il a ajouté que « les femmes et les filles, malheureusement, sont parmi les principales cibles, subissant des violations indescriptibles. Dans ce contexte, nous saluons le courage des femmes soudanaises et appelons à la responsabilité de tous ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme ». Bendjama a poursuivi « Il est temps que toutes les parties participent à un processus politique transparent dirigé par les Soudanais, en mettant la protection des civils comme objectif principal et commun ».

Dans ce contexte, il a salué « l'organisation de la troisième réunion consultative en Mauritanie pour coordonner les efforts diplomatiques régionaux et internationaux ». À cet égard, Bendjama a déclaré : « Nous encourageons les parties soudanaises à participer de manière constructive à ces efforts de médiation, tout en continuant à faciliter l'accès humanitaire ». Il a également salué "l'annonce du gouvernement soudanais d'ouvrir les aéroports d'Al-Obeid, Kadugli et Damazine aux vols humanitaires, ainsi que la création de centres de distribution d'aide humanitaire dans ces zones », et il a salué « l'annonce du Programme alimentaire mondial le 22 novembre 2024 concernant l'acheminement de l'aide vers le Darfour du Nord, notamment les aides alimentaires qui sont parvenues au camp de réfugiés de Zamzam ». Bendjama a appelé le gouvernement soudanais à poursuivre ces mesures positives et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire pour tous les affectés par cette crise tragique. Il a renouvelé l'appel à une condamnation claire et ferme des interventions étrangères au Soudan, ainsi qu'au respect total du régime de sanctions en place et de l'embargo sur les armes par tous les États membres.

Enfin, le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies a souligné la nécessité pour « notre Conseil de s'engager de manière positive dans la situation au Soudan, afin de soutenir les efforts de paix de bonne foi dans ce pays important, afin d'éviter que ce conflit ne se propage à la région et au continent ».