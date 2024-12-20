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العالم

مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بألمانيا (فيديو)

20 ديسمبر 2024 ()
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أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية مساء اليوم الجمعة، بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بسبب حادث دهس في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

وذكر موقع "تي أونلاين" أن "11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 60 في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ عندما دهست سيارة حشدا من المتسوقين".

وذكرت وسائل الإعلام أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".

ووصفت حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت الفيدرالية الحادث بأنه هجوم إرهابي.

وقالت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر، إن الشرطة طوقت منطقة السوق، وتقوم بفحصها بحثا عن وجود متفجرات.

 

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