خدمة جديدة لفائدة المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة المساعدة الاجتماعية في البيت عن بعد، عبر تطبيق الهاتف المحمول "تقاعدي" و"فضاء المتقاعد".

وحسب ما أفاد به بيان للصندوق، فإن "هذا التطبيق يتيح للمتقاعدين طلب التجهيزات الطبية عن بعد، وتحديد موعد الزيارة من قبل المساعد الاجتماعي"، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم بأبسط الطرق.

وجاء هذا الإعلان قبيل تنظيم الطبعة الثالثة لأسبوع المساعدة الاجتماعية في البيت، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي يقام تحت شعار "المساعدة الاجتماعية في البيت، مرافقة وتكفل"، ويهدف إلى التعريف بالآليات والخدمات التي تم تسخيرها لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، لاسيما المعطوبين والعجزة والمعاقين، وذلك لضمان تكفل أمثل بانشغالاتهم.

وخلال سنة 2023، تكفل جهاز المساعدة الاجتماعية في البيت بزيارة أكثر من 21 ألف متقاعد وذوي حقوق، حيث تمت مرافقتهم في القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الأجهزة الطبية والمساعدات الضرورية، مثل أجهزة المساعدة على المشي، الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، وغيرها من اللوازم دون حاجة للتنقل بين الإدارات المختلفة.

ويتوفر الصندوق الوطني للتقاعد - يضيف البيان - "على مساعدين اجتماعيين مؤهلين على مستوى كافة الوكالات المحلية، إذ يقومون بانتقاء المتقاعدين الذين يحتاجون إلى زيارة، بناء على البطاقية الوطنية للمتقاعدين المسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وفق معايير دقيقة تحدد الأحقية في الاستفادة من الخدمات".

وتعتبر هذه المبادرة "جزءا من السياسة القطاعية والحرص الحكومي على تكريس الطابع الاجتماعي وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال وضع الآليات التي تضمن توفير الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين، خاصة الفئات الهشة منهم"، كما تهدف إلى تمكينهم من حقوقهم والاستفادة من الخدمات والأداءات في أفضل الظروف، بما يضمن لهم حياة كريمة.