Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé une vidéo compromettante du fugitif Hicham Aboud, qui n'aurait pas été divulguée si le Makhzen avait décidé autrement, annonçant également la fin de service pour celui qui a choisi de trahir son pays pour un petit prix.

La vidéo montre l'intéressé dans une situation compromettante, comme mentionné précédemment, avec une jeune femme marocaine. Il s'y vante également, lui qui est recherché par la justice algérienne pour plusieurs affaires, dont les plus simples sont des accusations de diffamation et d'insultes, de posséder 500.000 euros.

Si cela est vrai, cette somme proviendrait certainement des revenus de la trahison, car Hicham Aboud n'a cessé de répandre son venin contre son pays ces dernières années, sur instruction du Makhzen et bien sûr en échange d'une rétribution.

Cependant, le moment est venu pour le Makhzen de se débarrasser d'un agent qui n'a pas répondu à ses attentes. La première tentative a eu lieu en Espagne, où il a failli perdre la vie dans ce qui semblait être une tentative d'élimination physique, permettant au Makhzen de faire d’une pierre deux coups : se débarrasser d'un agent inefficace et accuser l'Algérie de l'avoir assassiné.

Hicham Aboud a tenté d'exploiter ce premier épisode en accusant faussement l'Algérie, espérant ainsi regagner la faveur de ses parrains.

Ce qui est sûr, c’est que des vidéos similaires, le concernant lui ou d'autres qui ont choisi la voie de la trahison, verront le jour. Car, malgré leur dévouement à servir leurs maîtres, ils sont devenus un fardeau pour le Makhzen, leurs activités ayant produit des résultats contre-productifs. Après Hicham Aboud, à qui le tour maintenant ?