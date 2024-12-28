خطاب للرئيس تبون أمام البرلمان

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية سيلقي خطابا موجها للأمة، أمام البرلمان بغرفتيه، غدا الأحد، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة.

ويمكن للرئيس تبون أن يستدعي غرفتي البرلمان في دورة استثنائية وإلقاء خطاب أمام الأعضاء، عملا بالمادة 150 من الدستور.

وتداول برلمانيون أخبارا عن النشاط الرئاسي منذ يومين، مرجحين أن يخوض الرئيس تبون في مسائل الراهن، ويستعرض أهم القضايا الوطنية والدولية وإسقاطاتها، على غرار تعديل قانوني البلدية والولاية والانتخابات المحلية المسبقة، ومراجعة قانون الجمعيات والأحزاب، والحوار الوطني الشامل والتحديات الاقتصادية، وغيرها من الملفات التي تفرض نفسها.