Discours du président Tebboune devant le Parlement

L'Assemblée populaire nationale a annoncé aujourd'hui, samedi, que le président de la République prononcera un discours à la nation devant le Parlement dans ses deux chambres, demain dimanche, au Palais des Nations, Club des Pins, à Alger.

Le président, conformément à l'article 150 de la Constitution, a la possibilité de convoquer les deux chambres du Parlement en session extraordinaire et de prononcer un discours devant les membres.

Les parlementaires font circuler des informations sur les activités présidentielles depuis deux jours, suggérant que le président Tebboune abordera des questions d'actualité, présentera les principaux enjeux nationaux et internationaux ainsi que leurs implications, tels que les amendements des lois sur les municipalités, les wilayas, et les élections locales anticipées, ainsi que la révision des lois sur les associations et les partis politiques, un dialogue national global, les défis économiques, et d'autres dossiers urgents.