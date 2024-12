Révision des statuts du personnel de la santé publique

Le ministère de la Santé a dévoilé les grandes lignes du contenu des statuts et des régimes indemnitaires, dans le cadre desquels de nouveaux grades, classifications et postes ont été créés dans les différents corps du secteur. Par ailleurs, les professeurs de la santé publique ont, pour la première fois, bénéficié d'un statut spécifique, avec des privilèges distinctifs, en attendant de "convaincre" les services compétents d'examiner des "projets et propositions" concernant d'autres catégories travaillant dans le secteur, faisant référence aux corps communs et au personnel professionnel n’ayant pas été inclus ni dans les statuts ni dans les régimes indemnitaires.

Le ministère de la Santé a affirmé que l'adoption des statuts des régimes indemnitaires pour les professionnels du secteur traduit "l'attention particulière" accordée par le président de la République au secteur, soulignant qu'elle est le résultat d'un travail "qualitatif, sérieux, continu et fructueux", auquel ont participé différentes structures, administrations et partenaires sociaux, sans exception, depuis que le président de la République a ordonné leur révision jusqu'à leur adoption.

Le ministère a ajouté que ces lois répondent aux visions stratégiques visant à tracer une carrière professionnelle motivante, conformément aux directives du président de la République, tout en soutenant la volonté d'améliorer la performance des services dans les hôpitaux et les structures de santé. Elles prennent également en compte les aspects professionnels et sociaux proposés par le partenaire social lors des différentes réunions consacrées à l'examen des statuts et des régimes indemnitaires, entre autres.

Dans ce cadre, les médecins spécialistes ont bénéficié d'un nouveau grade de promotion et d'un nouveau poste supérieur, en plus du droit de fournir des services d'études et d'expertise dans leurs spécialités au profit d'autres secteurs d'activité. Ils bénéficient également d'un congé scientifique d'une année, avec l'intégration de dispositions transitoires pour la nomination au grade de "praticien médical spécialisé hors catégorie".

En ce qui concerne les corps des praticiens médicaux généralistes en santé publique, le ministère a indiqué que les corps des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes ont obtenu un nouveau grade destiné aux titulaires d'un doctorat en pharmacie et en chirurgie dentaire. De plus, les trois corps ont bénéficié d'un nouveau grade de promotion, de deux nouveaux postes supérieurs et de la création d'une fonction spécifique pour les médecins généralistes, appelée "médecin référent".

Les rythmes de promotion et la classification des postes supérieurs des corps des praticiens médicaux inspecteurs en santé publique, ont été révisés. Les infirmiers et le personnel paramédical relevant des corps paramédicaux en santé publique ont bénéficié d’un nouveau grade de promotion, de la création d’un nouveau poste supérieur, de la révision de la classification des postes supérieurs existants, ainsi que de l’harmonisation des grades du corps paramédical avec la grille de classification en vigueur.

Quant aux techniciens en anesthésie et réanimation, ils ont obtenu une nouvelle dénomination, "utilisateurs en anesthésie", ainsi qu’un nouveau grade de promotion. Par ailleurs, l’intégration des diplômés de l’Institut national de formation supérieure des utilisateurs en anesthésie a été adoptée comme voie de recrutement dans ce corps, avec une reclassification du poste supérieur actuel.

Le corps des sages-femmes en santé publique a bénéficié d’une reclassification dans le grade de promotion actuel, de la création d’un nouveau poste supérieur et d’un enrichissement des tâches qui leur sont assignées. En parallèle, le corps des enseignants en santé publique a obtenu, pour la première fois, un statut particulier leur octroyant des avantages spécifiques, notamment en matière de grades de promotion, de postes supérieurs et d’une reclassification valorisant la qualité des postes.

Le ministère a également souligné que les biologistes, les psychologues cliniciens, les orthophonistes et les physiciens en santé publique ont bénéficié de nouveaux grades de promotion, de nouveaux postes supérieurs et d’avantages visant à dynamiser les missions qui leur sont assignées. La dénomination des psychologues spécialisés en correction du langage a été modifiée pour devenir "orthophonistes".

Tous les professionnels du secteur ont profité d’une revalorisation salariale et indemnitaire, de garanties contre toutes formes de pressions et du droit à une promotion honorifique lors de l’exercice de leurs fonctions, notamment en cas de situations exceptionnelles ou de crises sanitaires.

Les statuts révisés intègrent des dispositions transitoires pour l’intégration des personnels, en accord avec les nouveaux régimes indemnitaires visant à améliorer la situation socioprofessionnelle des employés du secteur.

Le ministère a par ailleurs indiqué qu’il élabore des projets et des propositions destinés à convaincre les autorités compétentes d’examiner la situation d’autres catégories travaillant dans le secteur.

Ces initiatives visent à valoriser leurs contributions dans les activités de santé et à rectifier leur parcours professionnel dans le cadre de la réforme globale du secteur, tout en insistant sur la nécessité de prendre en charge ces catégories.