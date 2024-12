Pluies et neige dans plusieurs wilayas du pays

Les services météorologiques ont annoncé des chutes de pluie et de neige dans plusieurs wilayas du pays aujourd'hui, mardi, tout en émettant un avertissement concernant une vague de froid intense dans 9 wilayas.

Un BMS précise que les régions des Hautes Plaines de l'ouest, du centre et de l'est connaîtront des chutes de neige à partir de cet après-midi, ainsi que la région de l'Aurès et les montagnes dépassant 1400 à 1500 mètres d'altitude.

Les wilayas de Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Naama et Tiaret connaîtront également des chutes de neige à partir de 15h aujourd'hui, et ce, jusqu'au matin de demain, mercredi.

Les services météorologiques ont également averti qu'il y aura des températures basses et un froid intense dans les wilayas de Tebessa, Khenchela, Batna, M'sila, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Naama et Tiaret.

Dans les régions nord et intérieures du pays, le ciel sera couvert à partir de midi, avec quelques averses locales. Les wilayas de Djelfa, Laghouat, Ouled Djellal et M'sila connaîtront également des chutes de pluie.

Concernant le sud du pays, les conditions seront généralement couvertes à partiellement nuageuses dans la région de Béchar, au nord du désert et au nord des oasis, avec des averses locales, tandis que le reste des régions du sud restera généralement clair à partiellement nuageux.