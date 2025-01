Le Conseil de sécurité tient une réunion d'urgence

Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra aujourd'hui, vendredi, une session d'urgence sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, à la demande de l'Algérie, qui préside le Conseil ce mois de janvier.

La session discutera des attaques sionistes contre les infrastructures sanitaires à Gaza, dont la dernière en date a été l'attaque contre l'hôpital martyr Kamel Adwan dans le nord de la bande de Gaza. À ce sujet, Bendjama a affirmé : "La question de la Palestine sera élevée à un niveau ministériel dirigé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Affaires africaines, Ahmed Attaf ".

Bendjama a promis : "Nous continuerons à mettre en lumière la souffrance des Palestiniens et la situation catastrophique à Gaza", ajoutant : "Nous suivons avec une grande inquiétude la situation à Gaza et prendrons les mesures nécessaires en coordination avec les frères palestiniens et les acteurs humanitaires".

Il a de nouveau insisté sur le fait que "la seule solution à Gaza est un cessez-le-feu immédiat, permanent et sans condition ".